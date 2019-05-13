В Оренбуржье зарегистрировано второе коллекторское агентство

Оренбург, , 15:11 — REGNUM В Оренбургской области зарегистрировано второе юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону, ООО «АЕ ГРУПП» получило свидетельство установленного образца и внесено в госреестр.

Стоит отметить, на сегодняшний день на территории области действует более 10 официальных коллекторских агентств, два из них зарегистрированы в Оренбурге: ООО «Правовой центр «ОДА» и ООО «АЕ ГРУПП».

Напомним, с 1 января 2017 года в России вступил в силу закон, согласно которому Федеральная служба судебных приставов осуществляет контроль за деятельностью коллекторов, а также ведет государственный реестр коллекторских агентств. В частности, сформирован порядок ведения реестра организаций, занимающихся коллекторской деятельностью, и приказ, устанавливающий формы заявлений об ограничении или прекращении взаимодействия с должником. До 2017 года на территории Оренбургской области коллекторские услуги осуществляли 14 организаций.

По данным службы судебных приставов, за первый квартал 2019 года в ведомство поступило 223 жалобы от граждан. По итогам их рассмотрения составлено 24 протокола об административной ответственности. В настоящее время, судами Оренбурга рассмотрено 20 административных протоколов. Согласно вынесенным судебным решениям, сумма штрафов превысила более 1,6 млн рублей.

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