Обеспечение чистой водой сёл на западе Казахстане планируют повысить до 80%

Нур-Султан, , 15:16 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акимату (администрации) Западно-Казахстанской области и правительству республики довести до конца 2020 года обеспечение сёл региона питьевой водой до 80%, сообщает 13 мая издание «Власть».

Глава государства отметил, что в регионе только 45% сельских населённых пунктов охвачены централизованным водоснабжением. Токаев также поручил акимату обеспечить строительство физкультурно-оздоровительных комплексов во всех районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Западно-Казахстанскую область. На встрече с общественностью он обратил внимание на неудовлетворительное состояние дорог, и назвал ситуацию критической.

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