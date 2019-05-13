«Вахта памяти»: более 140 фронтовиков перезахоронили в Псковской области

д. Старицы, Псковская область, , 15:11 — REGNUM В Себежском районе Псковской области, где с января по июль 1944 года вели ожесточённые бои 10-я гвардейская и 3-я ударная армии, поисковики нашли останки более 140 фронтовиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, со всеми воинскими почестями останки были перезахоронены на военно-мемориальном комплексе в деревне Старицы.

По словам руководителя общественной организации «След пантеры» Геннадия Королькова, удалось установить имя одного из погибших бойцов: это младший сержант Иван Петрович Курцев из Горьковской области (сейчас — Нижегородская), который погиб в январе 1944 года. В настоящее время поисковики ведут поиски родственников погибшего. На момент гибели ему был 21 год.

Также поисковики обнаружили две медали: «За боевые заслуги» и «За отвагу», их владельцы устанавливаются.

Напомним, в 2019 году в Псковской области экспедиции поисковиков пройдут в каждом муниципальном образовании Псковской области. Летом работы продолжатся в Себежском районе, близ деревни Батово, где в 1941 году 170-я стрелковая дивизия из Башкирской АССР сдерживала натиск наступающих немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, в Невельском районе с 6 по 15 августа пройдёт молодёжная «Вахта памяти».

Читайте также: Вахта памяти собрала в Новгородской области более 2 тысяч поисковиков