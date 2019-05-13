Видеоблогер Эльдар Бродвей анонсировал свой первый роман «Лучший друг»

Москва, , 15:09 — REGNUM Видеоблогер Эльдар Бродвей написал книгу под названием «Лучший друг». Соответствующий анонс он опубликовал у себя на YouTube-канале 13 мая.

Новоявленный писатель отметил, что его роман предназначен только для людей, которые старше 18 лет и тех, у кого «отсутствуют психические расстройства». В описании к видео автор канала TheBroadwayShow сообщил, что книгу можно купить на его официальном сайте, стоимость одного экземпляра составляет 290 рублей.

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Напомним, Эльдар Бродвей начал свою деятельность на YouTube в августе 2009 года, канал TheBroadwayShow был открыт в марта 2011 года. Видеоблогер специализирует на комедийном жанре.

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