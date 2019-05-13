«Жёлтый» уровень погодной опасности продлён в Москве

Москва, , 15:08 — REGNUM В Москве и Московской области 14 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Отмечается, что погода будет потенциально опасной. Это связно с сильным ветром и грозой.

«Степень интенсивности опасных явлений — «жёлтый» уровень», — говорится в сообщении метеослужбы.

Добавим, что такой же уровень погодной опасности в Москве и области действует и сегодня, 13 мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным метеорологов, вся текущая неделя в Москве обещает быть дождливой. Также возможны грозы. Порывы ветра могут достигать 12−17 м/с.

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