Коммунисты в Бурятии объявили войну тепловикам, выдвинув громкие обвинения

Улан-Удэ, , 17:33 — REGNUM Бурятское отделение КПРФ 12 мая опубликовало на своём сайте петицию с требованием ухода ТГК-14 (Территориальная генерирующая компания №14) из Бурятии. Автор текста Октябрина Ешеева подвела итоги зимнего отопительного сезона, напомнив, что многие семьи провели его с отрезанными батареями.

«Примерно 5000 квартир, а точнее семей жителей Бурятии зимы — холодные, сибирские, суровые — проводят без доступа к центральному теплоснабжению. За каждым собственником, попавшим в долги перед ТГК-14 и отрезанным от тепла, стоят члены его семьи. То есть количество пострадавших от действий ТГК-14 увеличивается многократно», — говорится в петиции.

Кроме того, возмутили автора растущие тарифы за услуги компании. Петиция завершается словами о необходимости национализации теплоснабжающей сферы, что по мнению автора, является единственной, «социально приемлемой для народа, стратегией власти».

В руководстве читинской компании не заставили себя долго ждать с ответом. В статье, опубликованной 13 мая, пресс-служба ТГК-14 назвала призывы бурятского отделения КПРФ угрожающими социальной стабильности, а громкие заявления — желанием пропиариться накануне выборов. Не уточнив, впрочем, о каких выборах идёт речь.

При этом энергетики попытались причислить к своим союзникам две трети населения Улан-Удэ, исправно платящих за услуги ЖКХ. Однако при этом, судя по всему, не учитывалось имеющееся недовольство существующими тарифами даже со стороны добросовестных плательщиков.

«Во главе всего движения стоит нежелание за что-либо платить в принципе. … Все их требования не только противоречат всем нормам действующего законодательства, но и ставят интересы «неплательщиков» выше интересов остальных потребителей и показывает отношение данной группы лиц к жителям Улан-Удэ, регулярно оплачивающим все начисления», — отметили в компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев судится с республиканской службой по тарифам и ТГК-14 из-за завышенных, по его мнению, тарифов на тепловую энергию. Как отмечал политик, от высоких тарифов страдают не только простые люди, но и государство, «поскольку бюджет несет дополнительные расходы на предоставление субсидий определенным категориям граждан, коммунальные траты которых составляют существенную часть дохода».

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Напомним также, что руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев ранее заявил, что жители России по большинству коммунальных услуг ЖКХ давно платят вдвое больше себестоимости.

«Разговоры, что граждане не доплачивают этим коммунальным монстрам, — это всё чушь собачья. Мы давно им всё переплачиваем», — отметил Артемьев, добавив, что ежегодный ущерб от деятельности картелей составляет около 2% ВВП.

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Добавим, что задолженность жителей Бурятии перед ТГК-14 за тепло превышает 834 млн рублей. Большая часть из этой суммы — 594 млн, приходится на населения Улан-Удэ. Стоимость кубометра горячей воды в открытой системе водоснабжения в столице республики составляет 135,91 рубля. Тариф за холодную воду достигает 19,12 рубля, а на гигакалорию тепла с 1 января вырос до 2017,12 рубля.

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