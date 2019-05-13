Конлет Хилл огорчен судьбой Вариса в «Игре престолов»

Вашингтон, , 15:39 — REGNUM Актер Конлет Хилл, известный по роли заговорщика Вариса в популярном фэнтези-сериале «Игра престолов», прокомментировал судьбу своего персонажа в финальном сезоне. Смерть Вариса его тронула: свое мнение он раскрыл в интервью журналу Entertainment Weekly.

В пятом эпизоде финального сезона «Игры престолов», за серию до конца истории, Вариса казнят как государственного изменника. Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) узнает о его попытках отравить ее и сжигает его пламенем дракона на глазах у своих приспешников. При этом Варис был известен как «мастер над шептунами», то есть главный по интригам, слухам и сплетням на территории Вестероса. Он же вел наблюдение за Дейенерис, когда та была еще ребенком, и пережил немало дворцовых переворотов.

Актер признается, что он был разочарован своей гибелью и не понимал, что и где он сделал не так.

«Я принял это очень лично. Я воспринимал свой образ как личность, а не как актер. Я понимал реакцию предыдущих актеров, которые были в той же ситуации, что и я, намного дольше. Вы чувствуете, что вы каким-то образом потерпели неудачу, что вы не оправдали ожиданий, о которых сами при этом не догадывались. Единственное, что утешает вас — это люди, которые работали намного усерднее, чем вы, но которые также оказались с вами в одной лодке. Так что это помогает. Я не думаю, что кто-то, кто не прошел через подобное, может понять такой подход. Все будут думать: отчего переполох? Конец все равно наступит. Но вы принимаете это на свой счет, вы ничего не можете с этим поделать».

Конлет также рассказал, что считает путь своего персонажа честным и правильным:

«Все гениально. Все благородно. Он был абсолютно верен своему слову на протяжении всего пути. Все, чего он хотел — видеть правильного человека и честного человека на троне. Он часто повторял это в сценариях».

В интервью актер признался, что последние сезоны ему понравился меньше всего. Конлет жалел, что у него не состоялось финальной сцены с его заклятым врагом по сюжету — Петиром Бейлишем по прозвищу Мизинец (Эйдан Гиллен):

«Я был очень огорчен, что у меня не было финальной сцены с ним. Я был обескуражен, никак не реагируя на его смерть, учитывая, что он был моим заклятым врагом. Последние пару сезонов я чувствовал, что мой персонаж стал более второстепенным, что создатели больше концентрировались на других. Все в порядке. Это характер шоу со множеством персонажей. Хотя это отчасти разочаровывало меня. В целом это было чрезвычайно позитивно и блестяще, но я полагаю, что последние пару сезонов не были моими любимыми».

Пятая серия финального сезона сериала «Игра престолов» вышла на экраны 13 мая. Телесериал стал крайне популярен во всем мире: молодые родители в США даже стали чаще называть своих детей именами персонажей «Игры престолов»: популярность набирают имена Кхалиси и Арья. Сериал закончится 19 мая 2019 года.

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