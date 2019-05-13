В Нигерии из рядов антитеррористической организации освободили детей

Майдугури, Нигерия, , 15:54 — REGNUM Около 900 детей, завербованных в ряды военной организации по противодействию террористической группировке Боко Харам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были освобождены, передает CNN Africa со ссылкой на заявление Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) от 10 мая.

По информации издания, всего было освобождено 894 ребенка, из них 106 — девочки.

Их завербовали члены местной военной организации «Объединенные гражданские силы» (CJTF) в городе Майдугури на северо-востоке Нигерии.

CJTF — организация, созданная в 2013 году для борьбы с нестабильностью в Нигерии.

«Мы не можем объявить о прекращении борьбы за детей, так как они все ещё страдают от боевых действий. Мы продолжим операцию до тех пор, пока в рядах военных организаций Нигерии не останется ни одного ребенка» , — заявил представитель ЮНИСЕФ в Нигерии Мохаммед Фолл.

По данным ЮНИСЕФ, в период с 2013 по 2017 год более 3500 были завербованы в CJTF. С 2017 года 1727 детей были освобождены после того, как CJTF подписала соглашение о прекращении вербовки детей в ряды военной организации.

ЮНИСЕФ сообщает, что совместно с местными властями проводит программу адаптации освобождённых детей.