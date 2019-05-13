Сальвини: мигранты попадут в Италию только с моего разрешения

Рим, , 14:57 — REGNUM Мигранты могут попасть на территорию Италии только с разрешения министра внутренних дел, который отвечает за порядок и безопасность в стране, заявил в понедельник, 13 мая, глава МВД вице-премьер Маттео Сальвини, передает Mediaset.

Сальвини также заявил, что корабль Sea Watch, ранее перевозивший нелегальных мигрантов и отправившийся в новый рейс к берегам Ливии, не будет впущен на территорию страны.

Силы береговой охраны и органов правопорядка остановят нелегальных перевозчиков любыми законными мерами, те должны отдавать себе отчет в том, что ставят под угрозу жизни мигрантов, отметил также глава МВД.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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