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Боевики ИГ* угрожают жителям иракского Махмура сжечь посевы

Общество

ИГ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Эрбиль, Ирак, 13 мая 2019, 15:07 — REGNUM  Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пригрозили фермерам иракского города Махмур сжечь посевы, если они откажутся платить дань, сообщает 13 мая Kurdistan24.

«Сейчас во время сбора урожая ИГИЛ (организация. деятельность которой запрещена в РФ) становится угрозой для нас, они угрожают нам, поджогами посевов, если мы откажемся платить налоги», — отметил один из жителей города Махмур.

Фермеры обратились к законодателям Иракского Курдистана с просьбой помочь в решении данной проблемы. Парламентарии пообещали увеличить количество пожарных служащих в городе.

Напомним, несмотря на военное поражение боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отдельные ячейки террористов продолжают угрожать местным жителям.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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