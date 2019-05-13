Боевики ИГ* угрожают жителям иракского Махмура сжечь посевы

Эрбиль, Ирак, , 15:07 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пригрозили фермерам иракского города Махмур сжечь посевы, если они откажутся платить дань, сообщает 13 мая Kurdistan24.

«Сейчас во время сбора урожая ИГИЛ (организация. деятельность которой запрещена в РФ) становится угрозой для нас, они угрожают нам, поджогами посевов, если мы откажемся платить налоги», — отметил один из жителей города Махмур.

Фермеры обратились к законодателям Иракского Курдистана с просьбой помочь в решении данной проблемы. Парламентарии пообещали увеличить количество пожарных служащих в городе.

Напомним, несмотря на военное поражение боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отдельные ячейки террористов продолжают угрожать местным жителям.