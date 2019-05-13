Президент Казахстана назвал критическим состояние дорог на западе страны

Уральск, Казахстан, , 14:52 — REGNUM Состояние автомобильных дорог Западно-Казахстанской области остается критическим. Об этом 13 мая заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью региона, сообщает издание Informburo.

По словам глав государства, в настоящее время 70% автодорог в Западно-Казахстанской области остаются в неудовлетворительном состоянии. Токаев поручил правительству совместно с акиматом (администрацией) области завершить работу по реконструкции дорог.

Президент отметил необходимость повышения инвестиционной привлекательности региона. Для этого он поручил акимату области ускорить создание индустриальной зоны в Уральске.

«Уральск — «Главные ворота на запад». Поэтому всесторонняя поддержка региона продолжится», — добавил Токаев.

Отметим, 13 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Западно-Казахстанскую область. В рамках поездки глава государства посетит промышленные предприятия и социально значимые объекты.

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