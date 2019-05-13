Духовенство Дагестана включилось в борьбу с высокой смертностью на дорогах

Махачкала, , 14:52 — REGNUM В Дагестане участились случаи дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с летальным исходом. В течение пяти дней — с 5 по 9 мая включительно — в республике в результате автоаварий погибли 10 человек. С просьбой оказать помощь в работе по снижению аварийности на дорогах начальник регионального управления Госавтоинспекции Александр Шалагин обратился к председателю совета алимов Дагестана, шейху Ахмаду Афанди.

«Зачастую некоторые люди самонадеянно садятся за руль в состоянии некой усталости, и это, к сожалению, приводит к трагическим последствиям», — приводит слова Александра Шалагина пресс-служба муфтията Дагестана.

Шейх Ахмад Афанди в свою очередь подчеркнул актуальность проблемы и заверил, что работа в данном направлении ведется. В самое ближайшее время имамы в мечетях проведут с населением просветительские беседы, в которых будут призывать более ответственно относиться к вождению транспорта и соблюдению правил безопасности на дорогах.

Стоит отметить, что в Дагестане духовное управление мусульман в целом и шейх Ахмад Афанди в частности, имеют высокий авторитет у населения. Порой именно призывы имамов и сотрудников муфтията оказывают на жителей республики больше воздействия, чем слова представителей власти и правоохранительных структур.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 мая, в городе Махачкале столкнулись два маршрутных такси. По разным данным, в результате аварии пострадали от двух до трёх человек. Не обходится на дорогах Дагестана и без детских смертей. В течение шести дней, 4 и 9 мая, под колёсами грузовых машин погибли 11-летняя девочка и 8-летний мальчик. Первая трагедия произошла в городе Избербаше, вторая — в Бабаюртовском районе республики.

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