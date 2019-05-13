Париж, Франция, , 14:43 — REGNUM

Эксперт по информационной безопасности Боб Дьяченко нашел в свободном доступе электронную базу данных французских клиентов сети ресторанов быстрого питания Burger King, передает BFM TV.

Известно, что файл находился в свободном доступе и содержал незашифрованные персональные данные почти 38 тыс. клиентов, включая имена, номера телефонов, даты рождения, адреса электронной почты, пароли, коды скидочных купонов, а также банковские реквизиты.

«Защита данных очень важна для сети Burger King, и мы очень серьезно относимся к этому вопросу, и все необходимые меры, предусмотренные законодательством, были приняты внутри страны в сотрудничестве с нашим поставщиком услуг сразу после того, как произошел этот инцидент», — говорится в официальном заявлении компании Burger King.

Напомним, основанная в 1954 году Джеймсом МакЛамором и Дэвидом Эджертоном американская компания Burger King занимает второе место в мире среди сетей ресторанов быстрого питания, специализирующихся на гамбургерах.