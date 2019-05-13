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Сергей Зверев оштрафован за пикет у стен Кремля

Общество

Ему нужно выплатить 15 тысяч рублей

Москва, 13 мая 2019, 14:29 — REGNUM  В Москве Тверской районный суд оштрафовал стилиста и певца Сергея Зверева за одиночный пикет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Зверева признали виновным в нарушении правил пикетирования, поскольку публичные мероприятия рядом с Кремлём проводить запрещено. Нарушителю предстоит выплатить 15 тысяч рублей.

Сергей Зверев провёл одиночный пикет в Москве в начале марта. Он выступал против строительства завода на озере Байкал.

Как сообщало ИА REGNUM, перед началом судебного заседания Сергей Зверев прокомментировал также проблему московского мусора в Архангельской области. Он отметил несправедливость происходящих процессов.

Читайте ранее в этом сюжете: Сергей Зверев о московском мусоре в Шиесе: «Несправедливость – везде»

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