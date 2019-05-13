Состояние одной из пострадавших в катастрофе SSJ-100 улучшается

Москва, , 14:28 — REGNUM На сегодняшний день в медицинских учреждениях Москвы остаются десять пострадавших в результате авиакатастрофы самолёта Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево». Состояние трёх из них медики оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщил руководитель ожогового центра Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского Андрей Алексеев.

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Ещё одна пациентка находится в состоянии средней тяжести в палате интенсивной терапии, однако её состоянии улучшается и в ближайшее время она будет переведена в обычную палату.

Ещё пять пострадавших, по словам Алекссеева, которые приводит РИА Новости, находятся на лечении в институте Склифосовского, один — в медучреждении Федерального медико-биологического агентства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, спустя полчаса после взлёта вернулся в аэропорт «Шереметьево». Лайнер, на борту которого находились 78 человек, включая пять членов экипажа, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек. В настоящее время тела всех жертв трагедии опознаны.

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