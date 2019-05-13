Во Владивостоке прошел пикет за освобождение косаток из «китовой тюрьмы»

Владивосток, , 14:27 — REGNUM Во Владивостоке зоозащитники требуют от властей освободить животных из так называемой «китовой тюрьмы» в бухте Средняя под Находкой, передает 13 мая Общественное телевидение России.

Акцию активисты приурочили к заседанию рабочей группы, на котором решается судьба млекопитающих. По словам губернатора региона Олега Кожемяко, косаток и белух планируется выпустить в море уже в начале лета. Сейчас эксперты определяют место и точную дату.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года президент России Владимир Путин поручил решить проблему с «китовой тюрьмой». Было решено переселить млекопитающих в бухту на острове Русский во Владивостоке.

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что освобождение косаток на волю должно произойти до июля. В настоящее время в бухте Средняя находятся 10 косаток и 87 белух.

Читайте также: В Минприроды РФ назвали сроки освобождения касаток из «китовой тюрьмы»