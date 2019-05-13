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В Южной Корее оказали помощь 346 компаниям, пострадавшим от пожаров

Общество

Правительство страны предоставило пострадавшим предприятиям семь займов и сто тридцать один кредит

Сеул, 13 мая 2019, 14:28 — REGNUM  В Южной Корее завершились мероприятия по оказанию помощи компаниям, пострадавшим от лесных пожаров в провинции Канвондо. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса.

По их словам, 346 компаниям провинции был нанесен ущерб в размере 137,6 млрд вон (~$115,92 млн).

Известно, что 9 апреля министр земли, инфраструктуры и транспорта Пак Ён Сон поручил представителям министерства незамедлительно оказать поддержку пострадавшим компаниям.

Правительство предоставило пострадавшим компаниям семь займов на сумму 2,25 млрд вон (~$1,89 млн) и сто тридцать один кредит на сумму 21,87 млрд вон (~$18,42 млн).

Известно, что до конца мая за процессом восстановлением предприятий будут наблюдать специализированные сотрудники.

«Мы поддержим любой запрос на восстановление от компании, пострадавшей от волны лесных пожаров в провинции и будем поддерживать ее до тех пор, пока работы по восстановлению не завершатся. Кроме того, мы планируем связаться с соответствующими службами для решения неотложных вопросов», — сообщили представители министерства.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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