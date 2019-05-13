Около 1 млн жителей сектора Газа живут крайне бедно — ООН

Рамалла , , 14:28 — REGNUM По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, половина палестинцев, проживающих в блокаде в секторе Газа, зависят от продовольственной помощи, сообщает 13 мая Anadolu Ajansi.

Правозащитники призвали мировое сообщество выделить $60 млн к июню 2019 года на поддержку миллиона палестинских беженцев, страдающих от тяжелых жизненных условий.

В настоящее время, как утверждают эксперты ООН, порядка 620 тыс. палестинцев проживают в крайне бедных условиях, почти 390 тыс. человек — в условиях абсолютной нищеты.

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