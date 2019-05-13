В США девочек стали чаще называть именами Кхалиси и Арья

Вашингтон, , 14:10 — REGNUM Молодые родители в США стали чаще называть своих детей именами персонажей сериала «Игра престолов». Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на аналитическую сводку Управления социальной защиты.

По статистике, в число популярных имен вошли Кхалиси (Khaleesi) и Арья (Arya). Первое означает «Королева» на вымышленном дотракийском языке из произведения Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» (по мотивам которого снят сериал от HBO «Игра престолов»): титул кхалиси носила одна из главных героинь — Дейенерис Таргариен, а имя Арья принадлежит младшей дочери лорда Великого дома Старков. Арья Старк стала известна также благодаря своей тяжелой судьбе начинающего убийцы.

Кхалиси находится на 549 месте в рейтинге имен (в 2017 году оно находилось на 630 месте — популярнее, чем Бритни, Гермиона или Китнисс), в то же время Арья расположилась ближе, на 119 строчке. В список самой популярной тысячи имен одно из званий Дейенерис вошло в 2014 году; Арья продвигается по этому списку к вершине рейтинга с 2011 года.

В своем Twitter-блоге редактор Bloomberg Ник Тернер заметил, что имя Кхалиси сейчас популярнее, чем Глория или Энн. Среди мужских имен быстро восходит по рейтингу имя Кайло — в честь героя новой трилогии фантастической саги «Звездные войны».

Телесериал «Игра престолов» выходит в США с 2011 года: за 8 сезонов он успел стать массовым культурным явлением. В мае история Семи Королевств Вестероса завершится: финальный эпизод выйдет в России в ночь на 20 мая.

13 мая 2019 года вышла 5 серия 8 сезона «Колокол»: сейчас интернет-пользователи активно обсуждают происходящие в ней события в социальных сетях.

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