Путин направил родным Доренко телеграмму с соболезнованиями

Москва, , 13:49 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Доренко в связи со смертью журналиста Сергея Доренко. Телеграмму с соболезнованиями от главы государства опубликовала радиостанция «Говорит Москва» на своей странице в Telegram.

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«Он был ярким и неравнодушным человеком. Все, кто знал Сергея Доренко, ценили его за профессиональное мастерство, талант, неизменную приверженность своим убеждениям и принципам», — говорится в телеграмме.

Российский лидер отметил большой личный вклад, который Сергей Доренко внёс в развитие отечественной журналистики.

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Как сообщало ИА REGNUM, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет. Журналисту стало плохо, когда он ехал на своем мотоцикле по улице Земляной вал в Москве. Доренко потерял управление и выкатился на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем. Спасти журналиста медикам не удалось. Как показало вскрытие, причиной смерти стал разрыв аорты.

Накануне, 12 мая, на Троекуроском кладбище должна была состояться траурная церемония прощания с умершим российским журналистом, теле‑ и радиоведущим Сергеем Доренко. Однако она была отменена: полиция запретила выдавать тело покойного его родственникам «в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы».

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