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Госдума во II чтении обсудит законопроект о доступе родных в реанимацию

Общество

Между первым и вторым чтением прошел почти год

Госдума во II чтении обсудит законопроект о доступе родных в реанимацию
Parentingupstream
Реанимация

Москва, 13 мая 2019, 13:48 — REGNUM  Законопроект о доступе родственников в реанимацию Госдума намерена обсудить во втором 14 мая. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Законопроект о доступе в реанимацию для родственников находящихся там пациентов Госдума приняла в первом чтении 4 июля.

Предполагается, что Минздрав к осени 2018 года разработает нормативные документы, регулирующие процедуру.

Инициатива о доступе родственников в реанимацию была внесена в Госдуму группой депутатов в январе 2018 года. Документом предлагается установить обязанность медицинской организации предоставлять возможность посещения родителями, иными членами семьи, законными представителями пациентов структурного подразделения медицинской организации, оказывающего реанимационные мероприятия, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума осенью примет закон о допуске родственников в реанимацию

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