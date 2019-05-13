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В метро Екатеринбурга оставят английскую речь, несмотря на жалобы жителей

Общество

Из-за федеральных норм

В метро Екатеринбурга оставят английскую речь, несмотря на жалобы жителей
Иллюстрация: Екатеринбург.рф
Вагоны метро

Екатеринбург, 13 мая 2019, 13:41 — REGNUM  Английскую озвучку в екатеринбургском метро придётся оставить, невзирая на недовольство граждан, из-за норм федерального законодательства. Об этом заявил директор метрополитена Андрей Панаиотиди корреспонденту ИА REGNUM.

Панаиотиди признал, что ему уже высказывали жалобы и предложения по этому вопросу, но сделать он ничего не может из-за новых норм Министерства транспорта.

«На основании их правил мы разрабатываем свои. Там указано, что с 1 июня 2020 года навигация должна быть как на русском, так и на английском языке», — сказал руководитель.

Глава метрополитена был бы не против убрать английскую озвучку, но в любом случае придётся вернуть её в 2020 году, поэтому смысла делать лишние телодвижения сейчас нет.

«Хотя вопросы, жалобы и предложения были», — закончил Панаиотиди.

Напомним, дублирование на английский всей аудиоинформации в общественном транспорте было введено на время чемпионата мира по футболу-2018. После мундиаля английскую речь убрали отовсюду, кроме метро.

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