В Челябинске мероприятия ко Дню Победы объединили сотни тысяч человек

Челябинск, , 13:26 — REGNUM В Челябинске праздничные мероприятия ко Дню Победы объединили сотни тысяч человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

Более трёх тысяч горожан посетили церемонию возложения венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь». Парад Победы на Площади Революции посетили более 50 тысяч человек. А почти 2,5 тыс. человек приняли участие в параде.

Кроме того, почти 80 тысяч граждан объединил «Бессмертный полк». Более 100 тысяч посетили мероприятия, которые прошли вечером, в том числе салют. Также на разных площадках города в течение дня проходили концерты и другие мероприятия.

«Моя оценка, что все прошло на самом высоком уровне. Я видел глаза тех ветеранов, которые искренне благодарили за организацию праздника», — заявил мэр Владимир Елистратов 13 мая на аппаратном совещании в мэрии.