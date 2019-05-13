Родители просят проверить работу главы департамента образования Москвы

Москва, , 16:01 — REGNUM В Москве просят провести прокурорское расследование деятельности главы департамента образования и науки столицы Исаака Калины. Электронную петицию с просьбой провести соответствующую проверку и отстранить чиновника от занимаемой должности создали родители выпускной группы детского сада «Школы N920» на сайте Change.org.

Родители жалуются на процесс реформирования образовательных учреждений, который уже несколько лет проводится в столице. В результате изменений учебные заведения укрупняются и происходит кадровая текучка.

В обращении речь идёт о детском саде №1622, который попал под реорганизацию и вначале вошёл в состав школы №920, а затем, после того как рейтинг учреждения заметно упал, школы №2126. По мнению родителей, после укрупнения качество обучения заметно ухудшилось — во многом виной этому стал изменившийся педагогический состав, обладающий меньшей квалификацией. Авторы петиции полагают, что вместо старых проверенных преподавателей рабочие места занимают «удобные» и приближенные к департаменту образования сотрудники.

При этом для манипуляций используется система «Облачные кадры», где неугодным выставляют «чёрные метки» — «отметку о том, что этим людям «не рекомендовано» заниматься педагогической деятельностью».

Родители отметили, что схожие проблемы присущи и другим образовательным учреждениям столицы. Новый директор приходит со своей командой сотрудников, многие из которых оказываются родственниками или друзьями руководящего состава, которых «опекает» чиновник из департамента образования столицы.

Виновником ситуации авторы петиции считают лично руководителя департамента образования и науки Москвы Исаака Калину.

Напомним, в 2018 году в московской школе №734 им. А.Н. Тубельского разгорелся конфликт между родителями и педагогами с одной стороны и новым директором с другой. По мнению родителей, «назначенец» столичного департамента образования не справлялся со своими должностными обязанностями и не понимал принципы организации работы в школе. Позже кандидатуру директора пришлось сменить.

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