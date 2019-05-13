Понедельник, 13 Мая 2019 года
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Фото: некоторые сотрудники Apple уже получили кредитные карты компании

Общество

Изображения в сеть выложил блогер Бен Гескин

Вашингтон, 13 мая 2019, 13:17 — REGNUM  Сотрудники компании Apple начали получать кредитные карты, которые выпускает компания. Об этом 13 мая сообщил портал Mac Rumors.

https://twitter.com/BenGeskin/status/1127319394542063616

Известный «мобильный» блогер Бен Гескин опубликовал в Twitter фотографии упакованной карты и отметил, что некоторые сотрудники уже успели её получить. Надпись на упаковке предлагает владельцу карты поднести к ней смартфон и, таким образом, активировать её. Стоит отметить, что Бен Гескин при помощи графического редактора заменил на фотографии имя настоящего владельца карты на своё.

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Напомним, Apple анонсировала выход собственной банковской карты в марте 2019 года. Работа карт будет построена на основе системы Mastercard. Компания реализовала проект совместно с Goldman Sachs Group Inc.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple планирует выпустить собственные кредитные карты

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