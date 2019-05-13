Екатеринбург, Свердловская область, 13 мая 2019, 13:13 — REGNUM

Тарифы на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга изменят только в 2020 году из-за транспортной реформы. Об этом заявил глава комитета по транспорту Игорь Ощепков журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Адливанкин Самуил Яковлевич. Трамвай Б. 1922
Адливанкин Самуил Яковлевич. Трамвай Б. 1922

По словам Ощепкова, в 2019 году новое изменение тарифов в рамках транспортной реформы пока не планируется.

«Думаю, что в этом году тарифы точно не поменяются», — сказал чиновник.

В частности, пока не рассматривался вопрос о введение новых повременных тарифов по электронному проездному. В них должна быть заложена возможность пользования и в метро, и в других видах общественного транспорта, тогда как нынешние повременные тарифы невозможно использовать в метрополитене.

Напомним, с 15 мая в Екатеринбурге вырастет цена поездки в городском метро: с 28 до 32 рублей. Большинство горожан, за исключением имеющих социальную карту льготников, не смогут получить никаких послаблений по проезду даже с электронной картой (ЕКартой).