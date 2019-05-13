Турецкая Анталья — мировой лидер по числу пляжей с наградой «Голубой флаг»

Анкара, , 13:46 — REGNUM В 2019 году международной награды «Голубой флаг» (присуждается с 1987 года пляжам за соответствие самым высоким стандартам качества) удостоены 463 турецких пляжа, 202 из которых находятся в Анталье. Таким образом, Анталья продолжает лидировать в Турции и мире по числу пляжей с наградой «Голубой флаг». На втором месте в Турции — Мугла (109 пляжей), третьем — Измир (49 пляжей), за ним идёт Айдын (30 пляжей).

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, глава турецкого Фонда защиты окружающей среды (TÜRÇEV) Мурат Игитол рассказал, что Турция входит в топ-3 государств с наибольшим количеством пляжей с наградой «Голубой флаг», уступая по этому показателю только Испании и Греции. По его словам, в 2018 году в Анталье «Голубым флагом» было отмечено 200 пляжей, а в 2019 году к ним добавились еще 2. Глава фонда также отметил, что число пляжей, отмеченных наградой «Голубой флаг», растет не только в Анталье, но и по всей Турции. Мурат Игитол уточнил, что «Голубым флагом» в 2019 году в Турции награждено 150 общественных пляжей и 313 пляжей, находящихся при туристических объектах. Руководитель TÜRÇEV заявил, что деятельность фонда направлена на увеличение числа пляжей и пристаней, отмеченных наградой «Голубой флаг». Он добавил: «TÜRÇEV был основан в 1993 году и проделал за время своего существования важную работу в кооперации с соответствующими министерствами. Если в 1995 году в Турции количество отмеченных «Голубым флагом» пляжей составляло всего 5, то сегодня их уже 463. Это является итогом совместной работы команды профессионалов. Фонд также тесно сотрудничает с муниципальными властями и туристическими центрами».