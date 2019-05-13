Япония опасается дефицита воды во время Олимпиады в Токио

Токио, , 13:18 — REGNUM Япония в целях предотвращения дефицита воды во время проведения Олимпиады 2020 в Токио планирует повысить уровень воды в резервуарах, обслуживающих Токио и прилегающие к нему районы.

Ожидается, что более 10 миллионов человек приедут на Игры. Столичное правительство и правительства семи соседних префектур этим летом осуществят проверки с целью узнать, будет ли достаточно запасов воды на семи дамбах в восточной Японии, чтобы избежать нехватки воды в отелях, ресторанах и на спортивных объектах без сокращения подачи воды местным жителям и предприятиям, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

По заявлениям официальных лиц, эксперты проведут специальные исследования на семи дамбах, расположенных на реке Тон, Сагами и Аракава. На основе полученных сведений можно будет определить, возможно ли увеличение объема воды без риска затопления.