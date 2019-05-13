Светящиеся грибы в лесах западной Японии привлекают туристов

Токио, , 13:56 — REGNUM В лесах западной Японии начался сезон зеленых люминесцентных грибов, которых за их внешний вид прозвали «лесными феями». Туристические группы начнут ходить на обзорные экскурсии уже со следующей недели.

Грибы вида Mycena lux-coeli со шляпкой диаметром от одного до двух сантиметров светятся в дождливую погоду благодаря вырабатываемому ферменту, который окисляет светоизлучающее соединение люциферин. Такие грибы растут только в Японии, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Впервые гриб был обнаружен на острове Хатидзё в Тихом океане в 1951 году и на горе Мэзамэ на полуострове Угуи в префектуре Вакаяма в 2001 году. В настоящее время грибы также можно найти в префектурах Миэ, Хёго, Оита и Миядзаки.

Обычно светящиеся грибы можно увидеть в дождливую погоду летом и осенью.