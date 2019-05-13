Понедельник, 13 Мая 2019 года
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Новый пассажирский поезд в Японии будет двигаться со скоростью 360 км в час

Общество

Этот поезд сможет двигаться со скоростью 360 километров в час, что на 40 километров быстрее, чем предыдущие модели

Токио, 13 мая 2019, 12:55 — REGNUM  East Japan Railway Co. представила СМИ законченную испытательную модель нового сверхскоростного пассажирского поезда-экспресса нового поколения. Для проведения исследований и испытаний было создано несколько образцов с десятью вагонами. В ближайшее время будет проанализирована разница в давлении и звуке при входе в туннель между образцами с 22-метровым носом и 16-метровым носом, чтобы определить наиболее подходящий дизайн для пассажирского поезда.

Такой поезд будет двигаться со скоростью 360 километров в час, а это на 40 километров быстрее, чем предыдущие модели. Компания JR East планирует разогнать проезд до 400 километров в час во время пробных заездов, которые начнутся с конца маяа, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

JR East планирует ввести новый поезд в эксплуатацию к весне 2031 года. Испытательный поезд был совместно изготовлен Kawasaki Heavy Industries Ltd. и Hitachi Ltd.

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Зарубежная хроника
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