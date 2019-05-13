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В Нижнем Новгороде прошёл российско-европейский образовательный форум

Общество

Организаторы посвятили мероприятие нтернационализации высшего образования

Нижний Новгород, 13 мая 2019, 12:48 — REGNUM  Российско-европейский образовательный форум, посвящённый интернационализации высшего образования, прошёл в Нижнем Новгороде на теплоходе «Дмитрий Фурманов», сообщает 13 мая пресс-служба Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского.

«Цель форума — создание площадки для развития и укрепления международного сотрудничества в высшей школе с помощью объединения представителей российских и зарубежных вузов», — говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие более 55 представителей российских и зарубежных вузов. Выступления участников были посвящены международным трендам развития высшего образования в России и за рубежом, разработке и реализации международных совместных образовательных программ, влиянию международных проектов на развитие предпринимательского образования.

Организаторами форума выступили Центр международных проектов и программ Университета Лобачевского совместно и Национальный офис программы Эразмус плюс.

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