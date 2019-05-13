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В Казахстане планируют отменить вклеивание фотографий детей в паспорта

Общество

Соответствующие поправки в законодательство подготовит МВД Казахстана

Нур-Султан, 13 мая 2019, 12:56 — REGNUM  В Казахстане планируют отменить вклеивание фотографий детей до 16 лет в паспорта родителей при выезде за границу. Соответствующие поправки готовит министерство внутренних дел республики, сообщили в пресс-службе МВД.

В министерстве отметили, что записи о детях в паспортах родителей, которые внесены вручную, не содержат биометрических данных и создают проблемы при пересечении границы иностранных государств.

В МВД уточнили, что отмена вклеивания фотографий детей связана с их безопасностью, а также с рисками незаконного вывоза детей за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2021 по 2025 год все паспорта граждан Казахстана планируется перевести на латинскую графику. Финансирование замены документов планируется проводить за государственный счет.

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