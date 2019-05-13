День Победы в Челябинске обошёлся без серьёзных происшествий

Челябинск, , 12:35 — REGNUM В Челябинске 9 мая ни один из участников праздничных мероприятий ко Дню Победы не был госпитализирован. Об этом 13 мая на аппаратном совещании заявил мэр Владимир Елистратов.

«Всем кому понадобилась медицинская помощь из-за жары, она была своевременно оказана, госпитализация гостям не потребовалась», — сказал чиновник.

Напомним, перед праздничными мероприятиями синоптики обещали Челябинску жару в пределах плюс 35 градусов и советовали принять меры предосторожности. Так, гражданам рекомендовали надеть кепки и взять с собой питьевую воду.

Затем в ряде СМИ прошла информация о том, что нескольким гражданам во время праздничных мероприятий стало плохо. Медики оказали им помощь.