Только молодым и красивым предлагали работу в Карачаево-Черкесии

ст. Зеленчукская, Карачаево-Черкесия, , 12:35 — REGNUM Прокуратура Крачаево-Черкесии пресекла факт дискриминации при приеме на работу. На должности официантов в одно из кафе Карачаво-Черкесии приглашались только лица в возрасте от 18 до 28 лет, и при этом обладающие приятной наружностью, сообщили ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе прокуратуры по региону.

С заявлением о том, что в сети интернет появилось объявление о наличии вакансии в кафе «Архыз», незаконно ограничивающее претендентов по ряду признаков, обратился в прокуратуру Зеленчукского района некий гражданин. Надзорное ведомство провело проверку соблюдения трудового законодательства и выяснило, что занять должность официанта могли лишь лица, имеющие приятную внешность, и не старше 28 лет.

«Между тем, в силу норм ТК РФ, никто не может быть ограничен в трудовых правах или получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника», — заявила прокуратура.

По результатам проверки в отношении бизнесвумен, разместившей данное объявление, было возбуждено дело об АП о распространении информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера. Предпринимательница отделалась штрафом.

Стоит отметить, что для Карачаево-Черкесии, в которой не изжита проблема безработицы и остро стоит вопрос трудоустройства, возможность найти работу — задача не из легких. В республике по итогам 2018 года уровень безработицы составил 12%. По данным Росстата, в Карачаево-Черкесии самый высокий уровень напряженности на рынке труда. В республике являются трудоустроенными лишь 50,5% населения.

Читайте также: Снижение безработицы в Карачаево-Черкесии: власти видят, а люди — нет