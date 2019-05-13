В Москве муниципальный депутат оспаривает в суде выплаты за коммуналку

Москва, , 14:04 — REGNUM От московской коммунальной организации ГБУ «Жилищник района Лефортово» требуют вернуть денежные средства за превышение платежа за отопление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила муниципальный депутат района Лефортово Александра Андреева.

Депутат лично столкнулась с проблемой размера коммунальных платежей. Она отметила, что в первом квартале каждого года управляющая компания обязана делать перерасчёт за отопление за прошлый год, возвращая жителям разницу между показаниями общедомового счетчика тепла и тем, что люди в действительности заплатили.

«Мне пришлось самостоятельно считать, сколько «Жилищник Лефортово» должен вернуть мне за 2015 год. Оказалось, чуть больше 6000 рублей. Также «Жилищник» должен выплатить мне штраф за выставление завышенных квитанций — в размере 50% от суммы завышения (п. 6, 7 ст. 157 ЖК РФ)», — отметила Андреева.

Попытка уладить спор миром успехом не увенчалась. По словам депутата, руководитель организации отказался выплатить сумму перерасчёта. Тогда было принято решение отстоять свои права в суде. Заседание пройдёт 13 мая на 271 участке мирового суда в Москве.

В суде депутат будет требовать сделать перерасчёт, выплатить штраф за завышенные квитанции в форме перерасчёта и выплатить денежные средства за моральный ущерб. На прошлое судебное заседание представитель «Жилищника Лефортово» не явился.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что большинство жителей России в два раза переплачивают за жилищно-коммунальные услуги.

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