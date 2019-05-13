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В Томске хотят создать место, в котором пробуждается предприимчивость

Общество

Участники воркшопа испытают уличную мебель и «креативные инсталляции»

Томск, 13 мая 2019, 12:27 — REGNUM  Более 70 человек примут участие в совместном мероприятии «Плейсмейкинг городской среды», чтобы за три дня создать общественное пространство в Томске через временные и доступные решения, сообщает 13 мая пресс-служба Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ).

Первое изменение городской среды на территории Живой лаборатории Томска пройдёт с 17 по 19 мая на участке по улице Вершинина, 74. По замыслу организаторов мероприятия, его основная идея состоит в том, чтобы «создать место, где пробуждается предприимчивость».

«Выбранный участок имеет видовую точку на реку, находится в пешеходной доступности для местных жителей и студентов. Размещение новых элементов в виде уличной мебели и креативных инсталляций наполнит сквер дополнительными функциями», — говорится в сообщении.

В частности, организаторы предлагают создать условия для обмена идеями, наблюдения за природными явлениями и барбекю. В качестве подхода к преобразованию участка выбран плейсмейкинг — инструмент для изменений, реализуемых местными сообществами и горожанами.

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Городское благоустройство
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