Прокурор Прикамья увеличил свой доход на 700 тыс. рублей

Пермь, , 12:12 — REGNUM Прокурор Пермского края Андрей Юмшанов за 2018 год заработал 3,404 млн рублей. Объектов недвижимости в собственности нет. Пользуется служебной квартирой площадью 99,6 квадратных метров. Данные о доходах прокурора опубликованы на сайте краевой прокуратуры.

Добавим, супруга прокурора имеет годовой доход в 774 тыс. рублей. Владеет автомобилем «Пежо».

Стоит отметить, Андрей Юмшанов назначен на должность прокурора Пермского края весной 2018 года. Ранее он занимал должность начальника Управления Генпрокуратуры в Приволжском федеральном округе. Согласно отчёту, опубликованному на сайте Генпрокуратуры, в 2017 году доход Юмшанова составлял почти 2,714 млн рублей, а его супруги — 801 тыс. рублей. Семейная пара не имела собственной недвижимости и пользовалась квартирой площадью 62,9 квадратных метра.