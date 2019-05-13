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Назарбаев призвал внедрять новые технология в переработку ТБО

Общество

Нурсултан Назарбаев посетил НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»

Назарбаев призвал внедрять новые технология в переработку ТБО
Иван Шилов © ИА REGNUM
Переработка мусора

Нур-Султан, 13 мая 2019, 12:08 — REGNUM  Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил необходимость внедрения новых технологий в переработку твердых бытовых отходов (ТБО) и привлечения инвесторов в эту сферу. Об этом сообщили в пресс-службе Назарбаева.

Бывший глава государства посетил международный центр «зеленых» технологий в Нур-Султане. В рамках визита сотрудники центра продемонстрировали прототип цифровой площадки, объединяющей информацию о потенциальных «зеленых» электростанциях в республике.

Назарбаев подчеркнул необходимость развития в Казахстане альтернативных источников электроэнергии, а также необходимость обеспечения экологической безопасности в республике.

Напомним, НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» был создан в апреле 2018 года на базе инфраструктуры выставки «Астана — ЭКСПО 2017».

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