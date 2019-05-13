Более 60 тыс. зрителей пришли на концерт российских артистов в Луганске

Луганск, , 12:04 — REGNUM В Луганске отпраздновали пятилетие со дня образования Луганской Народной Республики. 12 мая на Театральной площади столицы республики в честь этого события состоялся концерт, в котором приняли участие популярные российские исполнители Алексей Воробьев, Стас Костюшкин и группа «Кватро». Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры, спорта и молодёжи.

Читайте также: Луганская Народная Республика твёрдо становится на ноги

Концерт начался с выступлений творческих коллективов и сольных исполнителей Луганской академической филармонии. Российский вокальный коллектив «Кватро» подарил публике советские шлягеры «О, море, море», «Есть только миг», «Смуглянка» и многие другие песни, которые зрители встретили громкими аплодисментами. Солисты группы завершили выступление неофициальным гимном Донбасса «Спят курганы темные».

Российский певец и Стас Костюшкин спел свои хиты и песни коллектива «Чай вдвоём». Российский певец, музыкант и актёр Алексей Воробьев в сопровождении группы «Френды» под бурные овации зрителей исполнил джазовые композиции и авторские хиты.

«Великолепный зритель, потрясающая публика! Это такая публика, которой, когда приезжаешь домой, начинаешь хвастаться — так принимали», — поделился впечатлениями Стас Костюшкин.

Как сообщил главный специалист отдела искусств и художественного образования министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Александр Безгодков, концерт собрал более 60 тысяч жителей городов и районов республики.

Торжества завершились ярким фейерверком в небе над Театральной площадью.

Как сообщало ИА REGNUM, образование Луганской Народной Республики стало ответом на карательную операцию бандеровского Киева, начатую после госпереворота на Украине против населения востока страны. Военный конфликт в Донбассе продолжается до сих пор.