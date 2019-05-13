В Нидерландах полиция «потеряла» людей, находящихся под домашним арестом

Амстердам, , 11:43 — REGNUM Полиция Нидерландов в течение «очень продолжительного периода» не могла отслеживать местоположение людей, находящихся под домашним арестом. Об этом 13 мая сообщил портал Engadget.

Причиной сбоя работы системы стало неудачное обновление ПО отслеживающих устройств, которые устанавливаются в области голеностопного сустава. Отмечается, что проблема дала о себе знать 9 мая 2019 года. Из-за того, что система не функционировала, сотрудникам полиции пришлось проверять местоположение обладателей этих устройств и даже превентивно арестовывать некоторых из них.

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Напомним, с аналогичной проблемой правоохранительные органы Нидерландов столкнулись в августе 2018 года. Тогда причиной сбоя работы части системы и прекращения функционирования 450 датчиков стало временное отключение сети сотовой связи.

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