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В Афганистане накормили бесплатными обедами около 1 тыс. студенток

Общество

Бесплатный обед получили около 1 тыс. человек

Анкара, 13 мая 2019, 12:01 — REGNUM  Представители турецкого агентства по оказанию помощи накормили бесплатными обедами жителей Афганистана. Об этом 13 мая сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

Питание получили порядка 1 тыс. студенток, проживающих в провинции Балх. Сотрудники гуманитарного агентства планируют и дальше кормить жителей страны, разрываемой внутренним конфликтом.

Кроме того, Турция собирается организовывать бесплатные обеды для мусульман по всему миру во время празднования священного месяца Рамадан.

Напомним, в Афганистане продолжается внутренний конфликт между боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительством страны. От военных действий страдает в основном мирное население, нуждающееся в продовольственной помощи.

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Политическая жизнь Турции
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