ВОЗ: процесс заражения вирусом Эбола может стать неконтролируемым в ДРК

Киншаса, , 12:41 — REGNUM Вооруженные нападения, дезинформация и растущий дефицит финансирования продолжают препятствовать деятельности по борьбе со вспышкой вируса Эбола в северо-восточной части Демократической Республики Конго. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что ситуация может выйти из-под контроля.

По информации новостного агентства VOA Swahili, из-за не безопасной ситуации в стране группы реагирования «не могут вести тщательный эпидемиологический надзор, а также оказывать столь необходимое сегодня лечение и иммунизацию населения». Об этом сообщили представители ВОЗ.

Кроме того, ВОЗ предупредила о том, что без участия всех сторон в деятельности по прекращению нападений на медицинские центры, вирус Эбола, скорее всего, распространится за пределы районов провинций Северное Киву и Итури.

Организация подчеркнула, что болезнь может распространиться и на соседние страны: Уганду, Руанду и Южный Судан.

Только в этом месяце произошло несколько инцидентов, одним из которых стало нападение на группы, занимающиеся безопасным захоронением тел в городе Катва. Еще одним случаем стала перестрелка между 50 вооруженными боевиками и органами безопасности страны в городе Бутембо.

Министерство здравоохранения ДР Конго, которое ведет борьбу с эпидемией вируса Эбола при поддержке ВОЗ, сообщило, что в общей сложности было зарегистрировано 1600 случаев заболевания. В результате заражения вирусом Эбола погибло уже 1069 человек.