Сотрудники уголовного розыска попались на взятке в Карачаево-Черкесии

ст. Зеленчукская, Карачаево-Черкесия, , 11:20 — REGNUM В Карачаево-Черкесии не удалось «заработать» по-легкому двоим оперуполномоченным уголовного розыска МО МВД «Зеленчукский». Стражи порядка пытались получить взятку от местного жителя и попались в момент передачи денег, сообщили ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Полицейские выявили факт продажи гладкоствольного огнестрельного оружия. Припугнув продавца возможным привлечением к ответственности за незаконный сбыт оружия, злоумышленники стали вымогать у него денежные средства в сумме 400 тыс. рублей. Позже они согласились снизить сумму взятки до 150 тыс. рублей.

Однако продавец обратился в ФСБ России с заявлением, и полицейские-взяточники были задержаны с поличным. В отношении них было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно с обвинительным заключением направлено в суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии в ноябре 2018 года стал фигурантом уголовного дела за вымогательство и получение взятки в крупном размере сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике. Оперуполномоченный отдела № 5 изъял у хозяина магазина «Мобильный мир» мобильные телефоны и аксессуары к ним на общую сумму 2 млн рублей. Поводом для изъятия стала якобы проверка товара на контрафактность.

После этого страж порядка потребовал у владельца передать ему взятку в размере 500 тыс. рублей, а также три телефона «iPhone XS».

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