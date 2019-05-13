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Япония установила рекорд по самым длинным качелям в мире

Общество

Одновременно на них могут качаться 100 человек

Токио, 13 мая 2019, 11:17 — REGNUM  Качели, установленные в Японии, оказались самыми длинными в мире. Это достижение занесёно в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщает издание The Japan Times.

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Выполненные в форме круга, длина которого составляет 163 метра, качели находятся в развлекательного парка «Хибикинада» в городе Китакюсю. Одновременно на них могут качаться 100 человек.

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На строительство гигантской конструкции городское правительство потратило примерно 120 млн иен. Ранее в развлекательном парке были демонтированы старые качели, которые не отвечали нормам безопасности.

Видео опубликовано: AKI TV in北九州

Представители Книги рекордов Гиннеса измерили длину качелей и подтвердили, что они не имеют аналогов в мире.

Предыдущим рекордсменом были 133-метровые качели, установленные в Нидерландах, которые были признаны в 1998 году.

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