В Южной Корее провели опрос на тему условий труда и нагрузки медсестер

Сеул, , 11:10 — REGNUM Восемь из десяти медсестер в Южной Корее хотели бросить работу из-за плохих условий труда и высокой нагрузки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Профсоюза работников здравоохранения.

Согласно результатам опроса, проведенного среди 22 851 медсестры, 79,5% респондентов сообщили, что хотели уйти с работы.

Среди причин, по которым сотрудники хотели уволиться были: плохие условия труда и высокая нагрузка (80,2%), отношения в коллективе и политика работодателя (25,9%)

56,8% респондентов сообщили, что нагрузка на одну медсестру очень велика, а 31,3% — пожаловались, что из-за высокой нагрузки не успевают даже перекусить.

Семь из десяти мед. работников сообщили, что из-за нехватки персонала и большой нагрузки ухудшается самочувствие, а более 65% опрошенных, сообщили, что подвержены несчастным случаям.

Представители профсоюза выявили, что 40,4% медсестер перерабатывали свои смены на 30−60 минут, 6,1% — на 2−3 часа. Кроме того, только 11,5% опрошенных получили оплату за сверхурочные, 43,7% — сообщили, что им ни разу не доплачивали за переработку.

В первый год работы медсестрой 11,4% опрошенный получили годовую зарплату менее 20 млн вон (~$17 тыс.), а на третий год работы — менее 30 млн вон (~$25 тыс.), что на 11,4% меньше, чем годовая заработная плата людей других профессий.