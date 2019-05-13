Рейс SSJ-100 из Краснодара в Челябинск задержали по техническим причинам

Краснодар, , 11:03 — REGNUM Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), который должен был вылететь рейсом из Краснодара в Челябинск в 22:50 12 мая, остался в аэропорту. Пассажиров отправили по маршруту другим самолетом в 00:36 13 мая.

По информации «Кубанских новостей», рейс из Краснодара в Челябинск отменили уже после посадки — пассажиры провели в салоне фактически час, после чего их пересадили на другой самолет.

«12 мая на вылет из международного аэропорта Краснодара был задержан самолет авиакомпании «Азимут» в Челябинск. Причиной задержки стала техническая неисправность. На борту самолета находилось 95 пассажиров. По решению авиакомпании было предоставлено резервное воздушное судно. Самолет вылетел по маршруту 13 мая в 00:36. Время задержки вылета рейса составило 1,5 часа», — говорится в официальном комментарии пресс-службы аэропорта Краснодара.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в «Шереметьево» совершил жесткую посадку самолет SSJ-100, направлявшийся в Мурманск. Погибли 40 пассажиров и один член экипажа. За последние несколько дней в России были отменены десятки рейсов с использованием SSJ-100.

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