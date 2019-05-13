Новый стандарт: в Оренбуржье модернизирована детская районная поликлиника

Новоорск, Оренбургская область, , 10:55 — REGNUM В Оренбургской области в Новоорской райбольнице процесс модернизации затронул детскую поликлинику. В настоящее время отделение уже принимает пациентов по «бережливым технологиям», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

В поликлиническом отделении функционирует современное медицинское оборудование. Среди новых приобретений — цифровой рентгенаппарат, аппарат УЗИ, 12-канальный электрокардиограф, комплекс современного оборудования для офтальмологического кабинета.

Как отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM районный педиатр Галина Манакова, на внедрение «бережливых технологий» и покупку нового обрудования ушло менее года. Все медобрудование в работе, простоя нет. На обслуживании в отделении находятся более 6,5 тысяч детей.

По словам главного врача Новоорской районной больницы Сергея Кретинина, в поликлинике нет дефицита кадров. Отделение полностью укомплектовано, как узкими специалистами, так и педиатрами.

Администрацией больницы ведется работа по привлечению молодых врачей. С 2011 года в районную больницу по программе «Земский доктор» прибыл 41специалист.

В рамках модернизации в поликлинике установлен пандус, есть кнопка вызова для маломобильных пациентов. Выполнен ремонт входной группы. Автоматические двери удобны для входа родителей с коляской или ребенком на руках. Есть теплая колясочная. Создан пост администратора. Отдельные входы разделяют потоки здоровых и больных детей. Установлен инфомат для электронной записи на прием. На электронных табло демонстрируются ролики медицинской и профилактической направленности, а также информация о работе учреждения. Установлены кулеры с питьевой водой. Есть комната для кормления и пеленания грудных детей. В холле удобная мягкая мебель. Организована игровая зона.

На преобразования в детском поликлиническом отделении Новоорской районной больницы направлено 9,3 млн рублей из федерального бюджета и 3,1 млн рублей — из областного бюджета. На приобретение оборудования, медицинской мебели, создания комфортной среды дополнительно самой больницей выделено 1,9 млн рублей.

В Оренбуржье согласно региональной программе «Развитие детского здравоохранения Оренбургской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в 2018 — 2020 годы запланированы преобразования по созданию комфортных условий и оснащению медицинским оборудованием в 41 учреждении: детских поликлиниках и поликлинических отделениях, а также консультативно-диагностических центрах.

На сегодня три детских поликлинических учреждения уже обрели новый облик, в том числе в городе Оренбурге, моногороде Ясный и Новоорском районе. На 2019 год запланирована модернизация 11 детских учреждений, на эти цели предусмотрено 141,5 миллиона рублей из федерального бюджета и 47,2 миллиона рублей — из регионального.