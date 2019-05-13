Чем Медведев озадачил Минниханова, а жёны мэров — общество: обзор

Анастасия Степанова, , 11:16 — REGNUM

Главным событием ушедшей недели в Татарии, как и во многих других регионах России, стал День Победы. Свыше 2 тыс. человек приняли участие в военном параде, отличительной особенностью которого стало «шествие» легендарных танков ИС, ИС-3 и Т-34, колонн ретроавтомобилей. «Бессмертный полк» в честь 74-летия Победы прошёл в составе почти 169 тысяч участников, среди которых глава Татарии Рустам Минниханов, министры и главы различных ведомств.

Рустам Минниханов шёл с портретом своего дяди со стороны отца — Галимзяна Минниханова, который ушел на фронт в 19 лет, воевал в составе 359-го стрелкового полка и погиб в результате ожесточенных боев под Москвой 15 декабря 1941. Первый глава Татарии, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, которому в январе исполнилось 82 года, также принял участие в шествии, неся в руках портрет отца — Шагишарипа Шаймиева, который был тяжело ранен в боях под Москвой и комиссован в 1942 году.

«Для меня акция «Бессмертный полк» — это особенное мероприятие, возможность отдать дань фронтовикам, все-таки 27 млн погибших — это же очень большая цифра. Я где-то читал, что, если каждому из них посвятить минуту молчания, потребуется 50 с лишним лет. Во время акции «Бессмертный полк» чувствуешь себя частичкой большого организма», — отметил участник шествия, глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Тимур Алибаев.

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Детская «задачка»: от Медведева — Минниханову

Многолетний родительский «бунт» в Татарии против ежегодного роста платы за детсад услышали в Кремле. До 5 июня 2019 года властям Татарии и Самарской области, где наблюдается схожая ситуация с размером абонентской платы за детсады, Дмитрием Медведевым поручено провести анализ суммы и внести свои идеи о том, как снизить абонентскую плату до среднего по стране уровня.

«Минпросвещения России, президенту Республики Татарстан и губернатору Самарской области проанализировать величину абонентской платы за детские сады в Республике Татарстан и Самарской области. Представить предложения по ее доведению до среднероссийского уровня. Срок — 5 июня 2019 года», — так звучит правительственное поручение, выданное по итогам апрельской интернет-конференции с онлайн-пользователями, которое провёл Дмитрий Медведев.

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У проблемы дошкольного образования Татарии — две стороны. Одна — это высокая стоимость, увеличивающаяся ежегодно и уже перешагнувшая среднероссийский показатель, а другая — это невозможность вычесть из «счёта» за посещение детсада те дни, что ребёнок пропустил по уважительной причине. В 2017 году республиканские власти забраковали соответствующий законопроект, отметив, что ввод нормы, позволяющей вычитать пропуски по уважительным причинам, приведёт к росту бюджетных расходов. А тем временем расходы родительского кошелька ежегодно увеличиваются. По данным профильного министерства, на 4%, а по данным родителей — чуть ли не на 20%.

Поручение Медведева зародило надежду в сердцах родителей дошколят из Татарии. А пока же, по данным Росстата, в России один день в детсаде-яслях обходится в 103,91 рубля, а в Татарии — 158,43 рубля.

Волге «дадут» подъём

Власти Татарии достигли договоренности с федеральным центром по вопросу роста уровня воды в Куйбышевском водохранилище, больше половины площади которого расположено в республике. На сегодня, как известно, уровень воды в водохранилище опустился ниже нормы более чем на три метра, а берега Волги у Казани стоят «обнаженными» на сотни метров. Глава Татарии Рустам Минниханов просил у Министерства природных ресурсов и экологии РФ принять оперативные меры.

«Наполнение Куйбышевского водохранилища к 15 июня 2019 года решено поднять до отметки 52,5 м БС (Балтийской системы) с 49,96 м по состоянию на 7 мая», — пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Казанского кремля Лилию Галимову, которая уточнила, что решение о подъёме уровня было принято 7 мая в Москве на заседании межрегиональной группы, где от республики участвовал министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков.

Напомним, водохранилище является крупнейшим в Европе, создано в 1955 году, и полный объём при нормальном уровне составляет 57,3 куб. км. По подсчётам издания, уровень воды в Волге у столицы Татарии к середине июня вырастет на 2,6 метра.

Галимова уточнила, что ранее с письмами о проблеме Рустам Минниханов в федеральное ведомство обращался дважды. В конце апреля он обозначил «обеспокоенность ситуацией в Куйбышевском водохранилище» и обратился с просьбой «оказать содействие в корректировке ранее установленных режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада». Второе письмо от 3 мая гласило, что в связи с падением полезного притока в водохранилищах Волжско-Камского каскада нужны оперативные меры наполнения.

Хлебный вопрос и гибель озимых

Сложные природные условия в Татарии привели к тому, что озимые на площади 150 тыс. га придётся пересеять — они погибли. Общий ущерб от этого составит почти 1,5 млрд рублей. Больше всего жителей волнует вопрос, а не приведёт ли эта ситуация к росту цен на хлеб.

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Глава министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на брифинге уверил, что гибель озимых в регионе не может оказать влияние на стоимость хлеба, в частности вызвать повышение цены на него, потому как стоимость муки в цене хлеба — это всего 15−20%. Между тем, по данным Татарстанстата, к началу мая 2019 года стоимость муки относительно этого же периода 2018 года выросла на 12,9% — до 27,3 рубля.

«Никогда ближе к лету цены на зерно и молоко не поднимаются. Говоря о новом урожае, какой-либо причины для повышения цен на хлеб я не вижу, — отметил Марат Ахметов. — Погибшие культуры ни в какой степени на стоимость хлеба влияния не оказывают».

Министр уточнил, что потребление хлеба у населения падает и уже составило 250−260 г в сутки.

«Предприятия, которые были хорошо загружены в прошлые десятилетия, сейчас загружены на 30 или 40%. Это тоже влияет на себестоимость. Не из одной муки же хлеб выпекается», — подчеркнул министр.

11 мая Марат Ахметов на брифинге отметил, что посеяно 1247 тыс. га, или 72% от прогноза, а посевная находится в активной стадии.

Доходная статья: кошельки градоначальников

Мэры двух главных городов Татарии — Казани и Набережных Челнов — отчитались о своих доходах за 2018 год.

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Глава Автограда Наиль Магдеев за прошлый год имел доход свыше 4,45 млн рублей, что превышает итоги 2017 года почти на 664 тыс. рублей. Супруга Магдеева, как и годом ранее, дохода не имела. Имущество «первой семьи» Набережных Челнов представлено квартирами общей площадью 94,4 кв. м и 198 кв. м, парковочным местом, автомобилями LADA 212 140 и TOYOTA RAV4, а также прицепом. Доходы набережночелнинского мэра обогнали доходы некоторых республиканских министров, например, главы минстроя РТ Ирека Файзуллина, заработавшего 3,982 млн рублей, и министра юстиции республики Рустема Загидуллина — 3,594 млн рублей.

В семье главы Казани Ильсура Метшина главный добытчик — жена. Доходы Гульнары Метшиной за 2018 год составили 59,076 млн рублей против 5,342 млн рублей дохода градоначальника. Относительно 2017 года Метшин нарастил доход на 1 млн рублей, а у его супруги, наоборот, они снизились почти на 31 млн рублей. Из нового имущества, которое не фигурировало в декларации-2017, — участок площадью 16 004 кв. м.

Акценты экономики

В сфере экономики прошлой недели стоит отметить встречу главы Татарии Рустама Минниханова с губернатором Брянской области Александром Богомазом, которая состоялась 11 мая. Стороны обсудили вопросы углубления межрегионального сотрудничества, обмена опытом в самых разных сферах, в частности, Татарию заинтересовал опыт Брянской области в сфере сельского хозяйства.

«Ложку дёгтя» республика получила на совещании по вопросам законности и практики прокурорского надзора в сфере обращения с ТКО, которое прошло в Екатеринбурге. Делегацию возглавил лично глава. Республика прозвучала в негативном ключе — в списке тех регионов, где «с нарушениями проводилось присвоение статуса региональных операторов, регулирование их деятельности и установление предельных тарифов на услуги, утверждение инвестиционных и производственных программ в области обращения с отходами».

Выступая на совещании Рустам Минниханов отметил, что создается «новая система, и поэтому важно оперативно решать возникающие проблемы путем консолидации усилий всех структур, в том числе и органов прокуратуры».

Напомним, в регионе два оператора на две зоны — ООО «Гринта» и ООО «УК «ПЖКХ», утверждены тарифы — 71,95 рубля для многоквартирных жилых домов, 78,05 рубля для индивидуального жилищного строительства. По размеру тарифов Татария занимает 68 место среди субъектов Федерации.

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С судьи могут снять мантию… на время

Судьбу судьи Ново-Савиновского районного суда Казани Марины Фирсовой, которая является фигурантом уголовного дела по посредничеству во взяточничестве, решат 15 мая 2019 года. На прошлой неделе стало известно, что председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов внёс на рассмотрение Квалификационной коллегии судей вопрос о приостановлении полномочий судьи «на период производства по уголовному делу по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ». Данный вопрос включён в официальную повестку заседания.

Напомним, дело тянется с 2017 года. Еще в декабре глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выписал представление о возбуждении уголовного дела. Вопрос коллегией судей должны были рассмотреть в конце января 2018 года, но из-за болезни участницы его отложили. В конце феврале разрешение на уголовное дело не дали, но Бастрыкин добился пересмотра, и в апреле представление всё же удовлетворили — дело по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») возбудили.

Следствие считает, что весной 2017 году фигурант дела передала 50 тыс. рублей неизвестным неустановленным должностным лицам для решения вопроса об удовлетворении апелляции в пользу одной из сторон. В итоге Ново-Савинский районный суд апелляцию удовлетворил.

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Гибель бегуна на марафоне

Казанский ежегодный марафон, который прошёл в столице Татарии в пятый раз, собрав около 25 тыс. человек, не обошёлся без происшествий. Во время забега умер участник, хотя ещё до старта гонки бегун предоставил медицинскую справку, по которой он мог принимать в ней участие. 37-летний марафонец умер от сердечного приступа, а по факту ЧП следственные органы начали проверку.

В минспорта Татарии 6 мая уточнили, что происшествие произошло накануне на дистанции 21,1 км, во время прохождения которой один из участников почувствовал себя плохо. Ему оперативно оказал помощь один из восьми дежуривших на трассе экипажей скорой помощи.

«По пути в ближайшую больницу проводил реанимацию участника, однако спасти его жизнь не удалось. Предварительный диагноз — сердечный приступ», — уточнили в ведомстве, добавив, что медсправка является обязательным условием, «без соответствующих справок или в случае несоответствующих показателей здоровья к стартам не допускается».

В министерстве также напомнили, что при получении стартовых пакетов участник письменно подтверждает, что «никаких медицинских противопоказаний, препятствующих участию в соревнованиях, не имеет, а ответственность за любые возможные травмы, приступы нездоровья или смерть, произошедшие на спортивном мероприятии, возлагает на себя».

Ведомство пообещало помочь родственникам бегуна. СУ СК РФ по Татарии организовало проверку инцидента, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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