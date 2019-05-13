Глава минздрава Сахалина Алексей Пак покинул свой пост

Южно-Сахалинск, , 10:47 — REGNUM Министр здравоохранения Сахалинской области Алексей Пак, деятельность которого вызывала много нареканий у жителей островного региона, покидает свой пост по собственному желанию. Сменить его может специалист из Московской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Алексей Пак возглавлял минздрав с 2015 года, его пригласил на работу из Амурской области прибывший оттуда же новый тогда врио губернатора Олег Кожемяко. В 2018 году Кожемяко отбыл в Приморье, не доработав на Сахалине положенный срок, но Алексей Пак остался на своем посту, не смотря на нескончаемую критику его деятельности со стороны жителей островного региона.

В понедельник, 13 мая, Алексей Пак написал заявление об увольнении по собственному желанию. На Сахалине предположили, что он может отправиться в Приморский край.

По данным ИА Сахалин. Инфо, минздрав области может возглавить замминистра здравоохранения Московской области Владимир Ющук.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалина и Курил собирали подписи под петицией об отставке Алексея Пака с поста главы минздрава области. Петиция собрала почти 5 тыс. подписей. Пака винили в полнейшем упадке островного здравоохранения. Люди писали, что на Сахалине годами не решаются важнейшие вопросы организации тяжело больных, в том числе детей.