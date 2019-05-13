Погода в Новосибирске: днём снег, ночью заморозки

Новосибирск, , 10:27 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 13 мая, похолодало и начал пролетать снег, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, во второй половине дня ожидаются местами слабые осадки преимущественно в виде мокрого снега, ветер северный 4−9 м/с, температура воздуха +7… +9 oC.

Прохладная погода задержится в городе почти на всю текущую неделю. В среду, 15 мая, по прогнозам синоптиков, в городе ожидаются осадки в виде снега и ночные заморозки, местами ниже нуля. А в четверг, 16 мая, в пригороде ночью до — 4 oC, днём до +10…+12 oC.

Как пишут «Новосибирские новости» со ссылкой на центр погоды «Фобос», причиной испортившейся погоды стал «ныряющий» с севера Красноярского края циклон, который несёт с собой поток холодного воздуха. ⁠

Отметим, что накануне днём, 12 мая, в Новосибирской области было без осадков, температура воздуха днём составляла +11… +19 oC.